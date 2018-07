La Victoria: extorsionadores caen cuando pedían S/ 15 mil a víctima

La Policía Nacional (PNP) logró la captura de una banda de extorsionadores que se dedicaban a robar autos para luego pedir una fuerte cantidad de dinero a sus víctimas. Esta vez, estos sujetos fueron detenidos en plena extorsión.

Pese a las pruebas, uno de los intervenidos identificado como Víctor Oswaldo Vilca negó ser parte de esta banda denominada Los récord de Raimondi. Sin embargo, este hombre fue detenido cuando extorsionaba a una de sus víctimas pidiéndole 15 mil soles para la devolución de su camioneta de carga.

La víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que su vehículo fue robado en la cochera de su vivienda acerca de las 2 de la mañana de este último viernes y desde aquel día estuvieron llamándolo y pidiéndole 15 mil soles.

“(Luego del robo) Se comunicaron conmigo y me dijeron que salga a mi ventana, que mi carro ya no estaba. En un comienzo me empezaron a pedir 15 mil soles, pero no tenía ese monto”, señaló la víctima.

Esta última llamada que le hizo el extorsionador estaba siendo intervenida e investigada por los Policías de la DIPROVE, quienes pudieron capturar a esta banda y devolverle el camión al dueño.

“Se monta el operativo en la zona de Santa Clara, el personal de la DIPROVE interviene a estos sujetos y pudo recuperar los 15 mil soles que ya habían sido entregados y luego el vehículo”, señaló el Coronel Juan Olivera.

Por último, el coronel Juan Olivera no dudó en aconsejar a las víctimas de extorsión en estas Fiestas Patrias. “Ni bien sea víctima de robo de auto, llamar a los teléfonos del 105 o a los teléfonos de la DIPROVE 3280573 o al 3284473”, finalizó.