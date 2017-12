Unesco: Jueces de Agua de Corongo declarados Patrimonio Inmaterial

El sistema tradicional de Jueces de Agua de Corongo, en Áncash, Perú, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, según anunció el Comité intergubernamental de este organismo en la isla surcoreana de Jeju.

Este reconocimiento, también concedido a otras manifestaciones culturales como las fallas valencianas, el flamenco, o la música de mariachis, busca movilizar la cooperación y asistencia internacional para que las diferentes sociedades mantengan su patrimonio.

La Unesco anunció la inclusión de 12 elementos más en el listado representativo del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que se agregan a los otros 21 elementos inscritos en la presente reunión del Comité del organismo intergubernamental.

El sistema tradicional de Jueces de Agua de Corongo es una estructura organizativa creada por los habitantes de esta ciudad del norte del Perú, cuyos orígenes se remontan al periodo preincaico.

