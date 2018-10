Tumbes: Candidato a la alcaldía saca pistola para 'advertir' a los delincuentes

Ante la sorpresa de todos y en plena entrevista televisiva, un candidato a la alcaldía provincial de Tumbes sacó su pistola para hacer una ‘advertencia a la delincuencia’, cuando fue interrogado sobre los temas de inseguridad ciudadana.

“Yo tengo que andar con mi pistola. Una pistola que por años la he tenido y tengo que andar armado porque a mí, me han ‘cuadrado’ la vez pasada y lo mismo por ser policía, saco el arma”, declaró el mayor PNP ®, José Sánchez Pupuche, candidato del partido Somos Perú.

En el video difundido por 90 Matinal, se aprecia que al ver la actitud del postulante a la alcaldía de Tumbes los presentadores se quedan inmóviles y sin saber qué hacer, mientras el expolicía demostraba como utilizaría su arma mientras se dirigía a los delincuentes.

“Conmigo no se metan, porque a mí no me gusta que me asalten o me golpeen y eso lo saben”, expresó el polémico candidato. Hasta el momento se desconoce si el arma utilizada fue real o se trataba de una réplica utilizada para la entrevista.