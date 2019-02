Senasa alerta sobre presencia de bacterias dañinas en frutas de Chile

Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) advirtió que la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration – FDA) de los Estados Unidos ha ordenado el retiro de algunas frutas llegadas de Chile en su país tras la presencia de la bacteria Lysteria monocitogenes, la cual puede dañar la salud de las personas.

La FDA informó que en Estados Unidos se ha ordenado el retiro de 1727 cajas de duraznos, 1207 cajas de nectarines y 365 cajas de ciruelas las cuales habrían sido distribuidas en pequeños comercios y en grandes cadenas de supermercados del mencionado país.

“Reportes periodísticos señalan que el retiro se llevó a cabo luego de que las compañías chilenas encargadas de empaquetar los productos (Subsole y Río Duero), “notaran el problema tras un chequeo de rutina”, dando aviso a la empresa receptora en EE.UU. (Jac. Vandenberg), quien informó prontamente a la Autoridad Norteamericana”, detallaron en su comunicado.

Asimismo, Senasa indicó que luego de una búsqueda en la base de datos de nuestro país no se han registrado importaciones de frutas por parte de las empresas chilenas mencionadas.

Cabe mencionar que el organismo no ha sido comunicado formalmente de ninguna Alerta Sanitaria emitida por parte de las Autoridades Nacionales de Chile ni de los Estados Unidos en este sentido.

Incrementarán vigilancia

Tras lo sucedido, Senasa indicó que incrementará la vigilancia e inspecciones sanitarias y fitosanitarias de los alimentos importados desde Chile y de cualquier otro origen

“Considerando la gravedad a la salud humana que podría generarse por el consumo de alimentos contaminados con esta bacteria, así como las vías por las cuales puede ser contaminado cualquier alimento de origen agrícola (no solo los mencionados en el presente problema); y mientras no se determine con precisión la vía de contaminación de los alimentos, y no se verifique la implementación de sistemas operativos y de control que garanticen la inocuidad de alimentos agrícolas de origen Chile, el Senasa incrementará la vigilancia e inspecciones sanitarias y fitosanitarias de los alimentos importados desde Chile y de cualquier otro origen”, sostienen.

Además, que solicitarán que los alimentos agropecuarios importados vengan amparados con las certificaciones de inocuidad que corroboren la ausencia de contaminantes químicos y microbiológicos para cada alimento, según su naturaleza, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud a través de la DIGESA, en las normativas específicas de alcance nacional.

Lysteria monocytogenes

Bacteria Lysteria monocytogenes se encuentra en la naturaleza y puede llegar a la fruta (así como a cualquier otro alimento de origen agrícola) por medio del agua de riego o de procesamiento del suelo de cultivo, o por superficies contaminadas que entran en contacto con los alimentos.