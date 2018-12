Referéndum 2018: hombre fue a votar en una cama rodante en San Martín

Hoy se llevó a cabo el Referéndum 2018 y la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país para elegir a gobernantes y vicegobernantes. Muchos ciudadanos fueron a sus centros de votaciones a cumplir con su deber cívico.

A pesar de que algunos no asistieron, otros fueron ejemplo de su compromiso por el país. Tal es el caso de Jean Saavedra Ríos, un ciudadano de la región San Martín que hace más de 20 años no puede caminar. Sin embargo, su discapacidad no fue impedimento para ir a votar.

Jean Saavedra sorprendió a muchos al asistir a su local de votación en una cama rodante. El hombre de 42 años detalló para El Comercio que un problema en la columna le impide caminar y lo mantiene postrado en una cama.

Saavedra asistió al centro educativo Cleofé Arévalo del Águila en el distrito de La Banda de Shilcayo, San Martín, con la ayuda de unos amigos y familiares, quienes constantemente lo apoyan.

Asimismo, sostuvo que su discapacidad no le impide a realizar otras actividades. Sin duda alguna, Jean Saavedra se ha convertido en un gran ejemplo a seguir.