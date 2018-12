Referéndum 2018: Los 10 puntos a tener en cuenta para este domingo

Este 9 de diciembre se llevará a cabo el Referéndum 2018, a fin de aprobar las cuatro reformas constitucionales que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Al mismo tiempo, se realizará la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país para elegir a gobernantes y vicegobernantes.

Según la ONPE estos son los 10 puntos que debes tener en cuenta para este domingo.

1.- Acudir es obligatorio para quienes están incluidos en el padrón electoral, salvo que tengan más de 70 años.

2.- Se mantendrán los miembros de mesa sorteados para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM).

3.- Las mesas de votación funcionarán mayormente en los mismos locales que fueron habilitados en las ERM. Solo algunos locales fueron cambiados por razones de fuerza mayor. Por tal motivo, los lectores deben corroborar cuál es su local de votación en el siguiente link.

Los peruanos en el extranjero pueden recurrir al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí podrán ubicar la oficina consular de Perú en el extranjero, donde se les brindará información sobre dónde votar para participar del Referéndum 2018.

4.- Las mesas de sufragio estarán ordenadas alfabéticamente.

5.- Las multas serán las mismas. Los miembros de mesa que no acudan a la instalación de mesa deberán pagar S/ 207.50

Electores que no voten deberán pagar la siguiente multa (de acuerdo al mapa de pobreza):

Distrito no pobre: S/ 83 00

Distrito pobre no extremo: S/ 41 50

Distrito pobre extremo: S/ 20 75

¿Qué sucede si no paga su multa?

No podrá inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), no podrá intervenir en procesos judiciales o administrativos, no podrá realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, no podrá ser nombrado funcionario público, no podrá inscribirse en cualquier programa social y tampoco salir del país.

6.- Los miembros de mesa titulares y suplentes deberán llegar a sus respectivos locales de votación a las 7:30 a.m.

La jornada se iniciará a las 8:00 a.m. y concluirá a las 4:00 p.m, hora en que las puertas del local de votación se cerrarán con todos los ciudadanos que estén dentro del recinto.

7.- Solo en 15 regiones del país se entregarán dos cédulas, una para el Referéndum y otra para la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2018.

¿Cuáles son las regiones donde se realizará la segunda vuelta?

Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima provincias, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes. En estas regiones, los ciudadanos elegirán a sus gobernadores y vicegobernadores.

8.- Este domingo votarán 24 millones 373 mil 821 electores, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Hay que recordar que para las pasadas Elecciones Municipales y Regionales del 7 de octubre, los que cumplían 18 años hasta ese día también tenían derecho al voto.

Con esta nueva disposición, lo mismo ocurrirá con los jóvenes que cumplan años hasta el día del Referéndum. Sin embargo, ellos no podrán votar para elegir a autoridades regionales ni municipales.

9.- Los primeros resultados saldrán a partir de las 6 de la tarde, según la ONPE.

10.- Estas son las preguntas del Referéndum 2018:

a. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?

b. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

c. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

d. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?