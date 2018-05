Perú: sujeto detenido por agredir constantemente a su madre en Piura

En Piura, un joven de 18 años agredió a su madre, Gloria Reyes (54), quien no soportó más los maltratos físicos y psicológicos, e impulsada por sus vecinos del asentamiento humano Los Portales, en Sechura, decidió pedir ayuda al serenazgo.

La mujer narró cómo el menor de sus hijos la agredió golpeándola con un cable. Sin embargo, esta no es la primera vez que su hijo, Rommel Chinchay, abusa de ella.

“Siempre es así. En otra ocasión, también me dio un puñete. Cuando le digo algo, me empuja, se pone malcriado, me insulta y me grita”, contó la señora.

Rommel fue intervenido por los agentes del Serenazgo, con quienes también se puso agresivo, pero al llegar a la comisaría, su comportamiento cambió.

La señora Gloria, madre soltera, lamentó que esto haya sucedido y lejos de pedir que su hijo vaya preso, solicitó ayuda psicológica para él.