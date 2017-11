Conmovedor: niños cusqueños usan cartulinas como camiseta de Perú

Perú a Rusia 2018. Un grupo de niños del Cusco grabaron un video que se ha vuelto viral en la red social Facebook de aliento a la selección peruana, que se difundió minutos antes del histórico encuentro que el Perú finalmente ganó y con el que logró su ansiada clasificación al Mundial de Fútbol Rusia 2018.

En el video viral publicado a través fanpage de Facebook “Cusco Noticias”, se ve que los niños lucen camisetas peruanas fabricadas con cartulina. Según el portal, pese a la circunstancias o las condiciones en que viven en su localidad, ellos también apoyan a la selección peruana de fútbol.

“Muchos como ellos no tienen camiseta pero ellos tienen un gran corazón”, se leer en la descripción del video viral compartido en Facebook. “Ayudemos a que estos niños tengan sus camisetas. Porque no importan las circunstancias o las condiciones desde Cusco y el Perú profundo estoy contigo”, añadió el portal.

“¡Perú!, ¡Perú!, ¡Perú!”, y “¡Kausachun Perú!”, fueron algunas frases que los pequeños repitieron mientras saltaban al ritmo de la música. Tal y como muestran las imágenes del video viral en Facebook, estos niños no tendrá la posibilidad de comprarse la camiseta de Perú, pero eso no significa que no pueda vestir una.