Perú: la princesa Ana del Reino Unido visitó la ciudad de Iquitos

Perú El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú destacó la visita que realizó la princesa Ana Isabel Alicia Luisa Windsor del Reino Unido, a la ciudad de Iquitos y a la localidad de Orán, distrito de Las Amazonas, región Loreto.

La Cancillería peruana destacó que el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado, viajó a Iquitos para acompañar a la princesa Ana.

La llegada oficial de la integrante de la familia real británica al Perú tuvo por motivación revisar los avances del “Programa Médico Esperanza Amazónica”, proyecto que goza del auspicio de la Fundación Vine Trust de Escocia – de la cual ella es patrona y promotora – y de la colaboración del Gobierno Regional de Loreto y el Ministerio de Salud.

El referido programa brinda servicios médicos de carácter itinerante a la población amazónica desde hace más de 15 años y reporta hasta el momento alrededor de 1 millón 250,000 atenciones sanitarias.

El secretario general acompañó a la princesa Ana Isabel de Reino Unido en la visita inaugural de la nueva embarcación MH Forth Hope, que cuenta con consultorios médicos, dentales, salas de cirugía menor, farmacia, laboratorio y demás instrumental quirúrgico necesario que complementará las atenciones médicas itinerantes en beneficio de las poblaciones ribereñas de diversas localidades amazónicas.

De otro lado, se informó que el comandante general de la Marina, almirante Gonzalo Nicolás Ríos Polastri; y su alteza, la Princesa Real Ana del Reino Unido, develaron una efigie del Vicealmirante Martín Guise en Iquitos.

