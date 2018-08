Perú: estudiantes crean sistema para eliminar bacterias y virus de alimentos

Perú. Estudiantes trujillanas de la Universidad Peruana del Norte (UPN) desarrollaron un novedoso sistema que elimina bacterias y virus de los alimentos mediante la radiación solar, disminuyendo así la probabilidad de intoxicación.

Ricardo Vejarano, director nacional de Investigación y Desarrollo de la referida universidad, explicó que el proyecto consiste en irradiar rayos ultravioletas en muestras de Salmonella spp y E. coli, las bacterias más comunes que se encuentran en los alimentos.

“Los ultravioletas son rayos invisibles provenientes de la energía solar que, con un minuto de exposición, *eliminan virus, hongos, parásitos, entre otros agentes patógenos*”, indicó el profesional.

Añadió que la aplicación de la radiación ultravioleta contribuye con la eliminación de conservantes químicos, facilitando la tendencia mundial hacia el consumo de comida natural.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 600 millones de personas en el mundo se enferman cada año por ingerir comida contaminada. En Trujillo, el sistema creado por los estudiantes se hace más necesario porque la agroindustria es una de las principales actividades económicas que producen cultivos como arándanos, uvas y paltas, expuestos a distintas fuentes de contaminación durante su proceso de producción, distribución y preparación.

El proyecto, denominado Inactivación in vitro de patógenos alimentarios mediante radiación UV-C, fue presentado en el 16th Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions, conferencia internacional sobre Ingeniería, Educación y Tecnología, por estudiantes de la UPN.