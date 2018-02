Carretera Central bloqueada en rechazo a un nuevo peaje en Ticlio

Perú. La Carretera Central está bloqueada en un punto estratégico, pues no hay pase hacia cinco regiones: Huánuco, Ucayali, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho; debido al paro que realizan los transportistas en el kilómetro 175 en rechazo a la instalación de un nuevo peaje en Ticlio, sostuvo el alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo.

El bloqueo, dijo, se realiza según lo acordado en la última reunión sostenida con los transportistas y las autoridades locales, que demandan a anulación del contrato con la empresa concesionaria Deviandes.

“El rechazo se fundamenta en que se trata de una carretera que ha colapsado, que ha sido declarada en emergencia y pese a esta crítica situación se pretende cobrar un peaje a la población”, puntualizó el burgomaestre.

La empresa concesionaria Deviandes – continuó – ha incumplido varios compromisos asumidos por el contrato suscrito con el Estado peruano, por lo que se pide su cancelación.

“Deviandes no ha ejecutado la ampliación de vías, no ha construido vías ni cunetas, falta las rotondas, no ha instalado barandas y no hay señalización; producto de ello ocurren permanentes accidentes de tránsito a lo largo de la Carretera Central”, afirmó el alcalde.

Ante esta situación, el burgomaestre refirió que se adelantó el paro preventivo de 24 horas que inicialmente había sido programado para mañana martes 20.

Además, sostuvo que el panorama es incierto, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado sobre la suspensión de la instalación del peaje durante 6 meses y por el mismo lapso de tiempo se pronunció Deviandes; sin embargo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) señala que la suspensión es por 3 meses, acotó.

La solución inmediata a la paralización, subrayó el alcalde Arredondo, es que el Estado peruano resuelva el contrato con la empresa Deviandes por incumplimiento de sus obligaciones, y que el ministro de Transportes brinde una respuesta concreta en el más breve plazo.

Fuente: Agencia Andina

este video te puede interesar

Paro de productores de papa: dos muertos tras los enfrentamientos

Enfrentamientos entre productores de papa y la policía han dejado dos muertos. (América TV)