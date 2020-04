Personas que no aportaron los últimos 6 meses a la AFP podrán retirar dos mil soles de sus fondos

Para evitar que más casos de personas infectadas con coronavirus sigan apareciendo, el Gobierno decidió extender el Aislamiento Social Obligatorio hasta el 12 de abril.

Esto afecta la economía de alguna personas, ya que muchos de ellos no están trabajando. Ante ello y para poder ayudar que estos hogares obtengan liquidez, el Ejecutivo decidió poner a disposición los fondos de la AFP .

Inicialmente, la medida consistía en permitir que aquellos que no aportaron en los últimos 12 meses puedan retirar 2 000 soles del sistema de pensiones (en dos partes) ; sin embargo, ahora se ha dado a conocer que lo mismo regirá para la persona que no aportan desde hace seis meses.

“Hay espacio y estamos pensando que sea a seis meses (para quienes no han aportado) y no solo a quienes no han aportado hace 12 meses a las AFP. Al final del día (ayer) tendríamos esa definición (decisión de luego fue aprobada)”, así lo anunció la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

“Esa medida está calibrada de tal manera que no está ocasionando un retiro abrupto de fondos, porque los retiros abruptos podrían afectar no solamente en hacer real la perdida de los afiliados, sino también ocasionar que se vendan algunos activos en un contexto de recesión y estaría afectando el valor de los activos y el fondo de los que se quedan en el sistema”, agregó.