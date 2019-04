Pedro Salinas: Arzobispo José Antonio Eguren desistió querella contra periodista

José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), desistió de la querella contra el periodista Pedro Salinas, tras el fallo del Primer Juzgado Unipersonal Penal de Piura que lo sentenció a un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada.

En un comunicado, el arzobispo informó que presentó ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal la solicitud de desistimiento de la querella interpuesta con Pedro Salinas.

“La sentencia anticipada, en la que se condena por difamación agravada al periodista Salinas, ha suscitado una serie de reacciones injustificadas, incluso al interior de la Iglesia, que considero afectan un bien superior como es el de la unidad del Cuerpo Místico de Cristo”, inicia el pronunciamiento.

Seguido señala: “Como obispo, mi primera responsabilidad es velar por la porción del Pueblo de Dos a mi encomendado. Por esta razón, sin menoscabo del resultado del proceso judicial realizado, he decidido renunciar al derecho que me asiste para defender mi reputación y buen nombre”.

En el comunicado, el arzobispo Eguren explicó que su intención al presentar la querella contra Pedro Salinas, fue “defender el derecho fundamental que tenemos todos al buen nombre, que reflexionemos sobre el valor de la honra de las personas, y que se evite hacer imputaciones falsas y agraviantes sin más fundamento”.

Finalizó aduciendo que confía en que su decisión será “valorada en su justa dimensión y pueda contribuir a la unidad de los peruanos y de nuestra Iglesia, tan urgida en los actuales momentos que vive el país”.

José Antonio Eguren Anselmi, arzobispo de Piura y Tumbes, presentó una querella el agosto del año pasado contra Pedro Salinas luego de que este denunciara un supuesto encubrimiento ante casos de abuso sexual cometidos en el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

La sentencia contra el periodista también incluía 120 días de trabajo social y el pago de S/80 mil por concepto de reparación civil.

Pedro Salinas es autor del libro “Mitad monjes, mitad soldados” que revela presuntos casos de abuso sexual en el movimiento religioso.

“Lo que pasa es que ha habido un pronunciamiento que se está haciendo con el señor Pedro Salinas. Con respecto a Paola Ugaz tiene otro proceso, en una situación distinta […] Ya no hay proceso. Ya no tiene efecto la sentencia. El señor Salinas ya no tiene que pagar los S/80 mil”, señaló Percy García, abogado del arzobispo Eguren.