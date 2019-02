Pasco: Yanahuanca incomunicada hace 22 días tras desborde de río Chaupihuaranga

Los residentes de la ciudad de Yanahuanca se encuentran incomunicados tras el desborde del río Chaupihuaranga, ubicado en la provincia de Daniel Alcides Carrión, región de Pasco.

Luis Chombo, alcalde de Daniel Alcides Carrión, informó que esta situación se reportó desde hace 22 días y ha afectado varias zonas de la ciudad Yanahuanca. En esa línea, solicitó el apoyo a las autoridades correspondientes.

Indicó que más de 300 familias han sido afectadas. También seis puentes han colapsado e instituciones educativas resultaron afectadas en su estructura.

“Hemos tenido muchas inundaciones(…) Solicitamos el apoyo correspondiente de las autoridades, tanto del presidente de la República Martín Vizcarra como del director general del Indeci”, explicó para RPP Noticias.

La autoridad provincial cuestionó que la ciudad de Yanahuanca no haya sido incluida en el decreto supremo 018-2019-PCM que declara en estado de emergencia las provincias de Oxapampa, Daniel Alcides Carrión y Pasco, del departamento de Pasco, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

En esa línea, el burgomaestre solicitará la declaratoria de estado de emergencia en Yanahuanca. Para ello, detalló que se reunirá con representantes del Indeci y con un congresista de la región Pasco.

“Yanahuanca no ha sido considerada de este decreto supremo […] Quisiéramos hacer un llamado para que nos puedan ayudar porque somos una de las provincias más pobres de Pasco. No tenemos los recursos suficientes y no contamos con las maquinarias correspondientes”, agregó.