Papa Francisco se refirió a esterilizaciones forzadas. ¿Qué dijo?

Perú. Durante su visita en Puerto Maldonado, el Papa Francisco se refirió a las esterilizaciones forzadas y pidió que los Estados implementen políticas de salud intercultural, que tenga en cuenta la realidad y cosmovisión de los pueblos.

“Una vez más es necesario alzar la voz a la presión que organismos internacionales hacen sobre ciertos países para que promuevan políticas de reproducción esterilizantes”, expresó el Papa Francisco desde Madre de Dios.

“Estas se ceban de una manera más incisiva en las poblaciones aborígenes. Sabemos que se sigue promoviendo en ellas la esterilización de las mujeres en ocasiones con desconocimiento de ellas mismas”, agregó.

cultura del descarte

El Papa Francisco recordó que la cultura del descarte no se conforma solamente con excluir, sino que avanza silenciando, ignorando y desechando todo lo que no le sirve a sus intereses, y que pareciera que el consumismo alienante de algunos no logra dimensionar el sufrimiento asfixiante de otros.

“Es una cultura anónima, sin lazos, sin rostros, una cultura sin madre que lo único que quiere es consumir. Los bosques, ríos y quebradas son utilizados hasta el último recurso y luego dejados baldíos e inservibles. Las personas son también tratadas con esta lógica, son usadas hasta el cansancio y después dejadas como inservibles”, dijo.

“Pensando en estas cosas permítanme detenerme en un tema doloroso. Nos hemos acostumbrado a utilizar el término ‘trata de personas’, pero en realidad deberíamos hablar de esclavitud, esclavitud para el trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro”, añadió.

