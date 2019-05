Paolo Guerrero tras revelaciones de ex mozos del Swissotel: "Estoy consternado y sin palabras"

Paolo Guerrero, luego de conocer la revelación de los ex trabajadores del Swissotel, dijo estar consternado y dolido por haber pasado todo este penoso momento, aunque resaltó que “ganó la verdad”.

“En realidad estoy consternado, sin palabras, esto ha sorprendido a todo el mundo. Siempre, desde un principio, actué con la verdad y hoy ganó la verdad. El Swissotel impidió que esta verdad se sepa y fue mintiendo y amenazando a sus trabajadores”, expresó Paolo Guerrero en comunicación con Cuarto Poder.

En este momento, el ‘Depredador’ está en Buenos Aires, concentrado con el Inter de Porto Alegre de cara al partido contra River Plate por la Copa Libertadores, este martes.

“Yo siempre dije la verdad en mis descargos, yo siempre mostré pruebas con mis abogados, pero no me creyeron. El agua (del té) ya vino contaminada directamente, entonces yo no tuve ninguna culpa. El TAS me culpa que yo fui negligente, que debí comprobar que era un té y no un mate de coca”, señaló.

Paolo Guerrero continuó con sus cuestionamientos al hotel donde concentraba la selección peruana, señalando que no actuaron con buena fe.

“Cuando yo fui a pedir ayuda, les prometí que le firmaría un documento para que no los incriminaran, pero me cerraron las puertas. Los mozos negaron todo, dijeron que no servían mate de coca, era evidente que a los mozos les dieron indicaciones para que repitan todo eso”, precisó.

“A mí me duele que en mi país, donde cuando me pongo la camiseta doy todo, me pases estas cosas”, agregó, con la voz entre cortada.

El capitán de la selección peruana dijo que dejará este caso en manos de sus abogados con la finalidad de limpiar su imagen.

“Mis abogados están viendo este asunto. Cuando me entrevisté con los mozos, todos decían lo mismo. Me dijeron ‘no te podemos ayudar’. Yo sé muchas cosas, el hotel escondió a los mozos. Lo que ellos cuentan, son cosas que ya sabía. A ellos no los dejaron salir del hotel”, sentenció.

Enrique Ghersi, abogado del Swissotel, tras conocer las palabras de Paolo Guerrero, ofreció sus descargos y aseguró que esta es una empresa seria, “que cumple con la ley y cumple con altos estándares del calidad”.