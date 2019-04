Paola Bustamante: Iremos a Yavi Yavi a dialogar en un espacio de aclaración y consulta

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, indicó que la presencia del Ejecutivo en la asamblea en el fundo Yavi Yavi programada para esta mañana, será para aclarar lo acordado en Lima con el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas.

En entrevista con RPP Noticias, confirmó que hasta el momento no hay bloqueo en Yavi Yavi, esto en referencia a la tregua que brindó la comunidad de Fuerabamba para el paso de vehículos hasta hoy. No obstante, dijo que no tiene conocimiento si vehículos de la empresa minera MMG Las Bambas están circulando.

“Ayer el Gregorio Rojas nos ha pedido que podamos acompañar este proceso último de proceso ante la comunidad […] Hasta el momento no hay ningún bloqueo. Como se dijo ya se liberó Manantiales. Esperamos que el día de hoy no haya ningún inconveniente de los acuerdos adoptados”, señaló Paola Bustamante.

La ministra agregó: “No tengo conocimiento si están circulando los camiones. Lo que sí creo es que las condiciones ya están dadas. Nosotros iremos a Yavi Yavi para dialogar con la comunidad en el espacio que ellos propongan. Será a las 10 [reunión], y es un espacio de aclaración y consulta”.

Paola Bustamante, quien fue designada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, como la encargada de hacer seguimiento al Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabamba, aseguró que su rol será acelerar los procesos.

Mencionó que monitoreará los cumplimientos de los compromisos del referido plan en las diferentes mesas de trabajo, cada una de las cuales abordará un tema distinto.

“Hay un Plan de Desarrollo en Cotabambas que se firmó o están en proceso de construcción, o en expediente técnico o perfil. Mi rol es acelerar esos procesos para que no tomen tanto tiempo”, remarcó.

El jueves, se logró llegar a cinco acuerdos específicos respecto al conflicto que se mantiene entre la minera Las Bambas, las comunidades de Challhuahuacho y el Gobierno. Sin embargo, aún queda pendiente la estabilidad de la situación en el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba.