ONPE: 480 mil ciudadanos fueron designados miembros de mesa

Con miras a las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 7 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó a los más de 480 mil ciudadanos sorteados miembros de mesa, titulares y suplentes, a recoger sus credenciales y capacitarse, con anticipación.

Manuel Cox, jefe de la ONPE, remarcó que dichos ciudadanos se constituirán, el domingo 7 de octubre, en la máxima autoridad electoral en cada una de las más 80,940 mesas de sufragio que se instalarán en todo el país.

Cox precisó que al ser los responsables de cada mesa de sufragio, estos ciudadanos necesitan conocer sus funciones durante la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio.

La ONPE señaló que el recojo de credenciales y la capacitación podrá realizarse en las oficinas habilitadas en los más de 1,800 distritos de todo el país (las ODPE), así como en jurisdicciones alejadas, como centros poblados y caseríos, a fin de contribuir con el éxito de la jornada cívica. El horario es flexible durante todos los días de la semana, incluyendo los sábados y domingos.

Además, detalló que también se contará con personal bilingüe para capacitar a aquellos miembros de mesa y electores de circunscripciones con idiomas originarios, contribuyendo así a un servicio inclusivo acorde a la diversidad cultural y lingüística del país.

En los distritos con acceso a Internet, si algún ciudadano no puede asistir a capacitarse por motivos laborales u otros, podrá hacerlo a través de un módulo virtual habilitado en la página web de la ONPE.

El organismo electoral recordó que aquellos miembros de mesa que no puedan recoger su credencial de manera personal por falta de tiempo, lo pueden hacer a través del siguiente link https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/

Los días 23 y 30 de setiembre se realizarán jornadas masivas de instrucción para miembros de mesa, como eventos extraordinarios en un ambiente muy similar al de la jornada electoral.

Multa

La ONPE precisó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable. Sin embargo, si el ciudadano tiene un grave impedimento físico o mental, la necesidad de ausentarse del país o es mayor de 70 años, puede haber una excepción.

De no existir ningún impedimento, la persona que resulte elegida miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer obligatoriamente esta función. De no hacerlo, tendrá que pagar una multa de S/207,50. Además, si a la vez no vota, pagará otra multa.