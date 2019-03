MTC confirma desaparición de avión que cubría ruta Iquitos - San Roque

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirmó la desaparición de un avión de la empresa “Alas del Oriente”, en Loreto.

De acuerdo a la institución, se trató de un vuelo chárter contratado por una empresa de seguridad para realizar la ruta Iquitos – San Roque, localidad que se encuentra en las orillas del Río Ucayali.

En dicho vuelo viajaban el piloto y tres agentes de la empresa de seguridad.

El comunicado del MTC dice los siguiente:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informa a la opinión pública lo siguiente:

• El día sábado 23 de marzo, la aeronave (hidroavión) de la empresa ALASDELORIENTE, de matrícula OB 1145, modelo Cessna 206, no ha reportado haber llegado a su destino y no se tiene comunicación con la misma hasta el momento.

• Se trata de un vuelo chárter, contratado por una empresa de seguridad para realizar la ruta Iquitos – San Roque, localidad que se encuentra en las orillas del Río Ucayali. En dicho vuelo viajaban el piloto y tres agentes de la empresa de seguridad.

• La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC ha activado los protocolos que corresponden para estos casos y ha comunicado preventivamente a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación y al Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea del Perú para la búsqueda de la aeronave.

• Cabe señalar que no se trata de un vuelo regular de pasajeros, sino de un vuelo fletado por una empresa seguridad.

• El MTC continuará informando los avances de los trabajos de búsqueda.

El diario El Comercio informó el sábado que el hidroavión de modelo Cessna – 206F desapareció a las 8:00 horas. Se dirigía a la localidad de San Roque, en el distrito de Maquia (provincia de Requena, Loreto).

La nave, con matrícula OB- 1145, era piloteada por Jeffy Jack Pinedo Pérez. En ella se trasladaban los empleados de la empresa de vigilancia Prosegur Gelver Ríos Rodríguez, Deybi Cabral Cabudivo y Carlos Alexander Arimuya Padilla.