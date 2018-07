Maison de Santé se pronuncia sobre muerte de bebé

La clínica Maison de Santé se pronunció tras la denuncia que hizo Carolina Serrano luego de que su bebe falleciera en las instalaciones del mencionado centro de salud. En declaraciones a América Noticias, el director de la clínica, Mario Suárez afirmó que el deceso de la menor se derivó de un paro respiratorio que el personal médico intentó atender.

Suárez indicó que, según el historial médico, la menor ingresa a la clínica debido a unos vómitos que presentó durante cuatro días y por una bronquitis. La doctora de turno la atendió y luego le dio de alta. Sin embargo, horas después, la menor regresa, pero esta vez debido a un paro respiratorio.

“Cuando la niña ingresa, los familiares indican que ha estado vomitando hace cuatro días y es examinada por la doctora, quien la encuentra con una bronquitis y considera calmar los vómitos para empezar la nebulización (…) a la niña le dan de alta y luego reingresa a la clínica a las nueve y cincuenta de la noche y los médicos la evalúan pasándola inmediatamente a trauma shock porque llega en un estado de paro respiratorio”, indicó Mario Suárez para el noticiero ‘Primera edición’.

A pesar de que el director Mario Muñoz fue interrogado por motivo del paro respiratorio, este afirmó que aún siguen investigando el caso y desconoce lo que exactamente sucedió.

Por otro lado, Carolina Serrano, madre de la menor, aseguró que no le explicaron las razones cuando le informaron que su hija había fallecido. Serrano detallo que su bebé ingresó al centro médico el último viernes por una bronquitis y que tras ser revisada la nebulizaron y le aplicaron una ampolla para llevarla a su casa a descansar.

Luego, indicó que tuvo que regresar a la clínica con su pequeña a quien le pusieron una ampolla y nunca más despertó. “La doctora me dijo que era normal que esté dormida. Le dio de alta y me la llevé a mi casa. Mi hija estaba dormidita, he venido con la misma y ya no respiraba”, comentó.