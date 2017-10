Lambayeque: ordenan liberación inmediata de Katiuska del Castillo

Este martes se dictó la liberación inmediata de Katiuska del Castillo, solo respecto al delito de lavado de activos se ordena la libertad, tanto de ella como de Norma Esperanza Muro, madre de Del Castillo.

Ambas serán puestas en libertad, pero con medidas de restricción. Katiuska del Castillo y su madre no podrán ausentarse de la localidad donde residen, no concurrir a determinados lugares y presentarse al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria todos los martes y jueves de 8 a.m. a 1 p.m. para dar cuenta de sus actividades.

Asimismo, tendrán que cumplir ciertas reglas de conducta que impondrá el colegiado a cargo del caso. Se les ha impuesto también una caución económica de S/20.000 que deberá ser cancelada y presentada en un plazo de 10 días calendario.

En marzo del año pasado, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido de ampliación de prisión preventiva por 15 meses contra el ex alcalde de Chiclayo (Lambayeque), Roberto Torres y para otros seis presuntos integrantes de la red delictiva “Los Limpios de la Corrupción”.

Entre ellos se encontraba la pareja sentimental de Torres, Katiuska del Castillo, también conocida como ‘La jefa’, así como la madre de la misma, Norma Esperanza Muro.