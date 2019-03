Las Bambas: MEM afirma que conflicto en corredor minero deja pérdidas por S/30 millones

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se pronunció respecto al conflicto entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) con la empresa MMG Las Bamba. El bloqueo del paso de vehículos de la minera se registra por el tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU -135, que cruza el fundo Yavi Yavi en Chumbivilcas-Cusco.

El titular del MEM explicó que la minera continúa operando pero debido al bloqueo de transporte no circulan los concentrados, por lo que se encuentra suspendida la labor de exportación. Precisó que esto genera pérdidas de casi 30 millones de soles al mes, pone en riesgo la actividad de la empresa MMG Las Bambas y el trabajo de 8,000 personas.

“La empresa viene operando. Lo que no puede es transportar sus concentrados para exportarlos, eso implica que no está vendiendo. Al no vender cada mes, la región y las municipalidades se están perjudicando con casi 30 millones de dólares mensuales. En toda la zona de Apurímac ese sería el perjuicio. Además, se pone en riesgo el trabajo de 8 mil personas. Si la comunidad no acepta retomar el diálogo sin agarrar a pedradas cada movilidad que pasa entonces es posible que la empresa paralizará las actividades, y eso sería gravísimo”, señaló para Canal N.

Francisco Ísmodes afirmó que el gobierno actúa con legalidad y estado de derecho, y por ello, dijo que desde un inicio viene promoviendo el diálogo. No obstante, cuestionó la posición de la comunidad de Fuerabamba respecto a mantener el bloqueo usando personas. En esa línea dijo que el caso está a cargo del Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Este gobierno es muy respetuoso de la legalidad y del estado de derecho y hemos venido promoviendo el diálogo desde el inicio de este conflicto. Nosotros hemos convocado en reiteradas oportunidades de la comunidad que vienen siempre acompañados de sus asesores. Lamentablemente no se han presentado a las últimas reuniones y mantienen una posición intransigente que no puede ser aceptada”, acotó para Canal N.

“Se le ha pedido continuar con el diálogo. Ellos deben levantar esta acción de violencia y de bloqueo de la vía, utilizando mujeres, ancianos y niños, teniéndolos como escudos, sometiéndolos a un alto riesgo y con eso pretendiendo que la autoridad no pueda restablecer el orden público. Esto ya está en manos del Ministerio Público y Poder Judicial en que se pueda responsabilizar a los que están promoviendo esta actividad”, agregó.

Ísmodes Mezzano aclaró que pese a reiterados llamados para concretar una reunión a fin de superar este conflicto social, el grupo de representantes de la comunidad no acudió a las citas. Calificó de “intransigente” el pedido de la comunidad respecto a los 100 millones de soles a la empresa minera Las Bambas, por el derecho de usar una vía que consideran suya.

“Ellos lo que quieren es reabrir un acuerdo que se celebró hace unos años justamente bajo la asesoría de unos abogados. Donde hay acuerdos cerrados para la comunidad, estos asesores van, les generan expectativas que cerrando carreteras, exigiéndole a la empresa posiciones duras como pedirle 100 millones de soles en un horario que no tienen ese valor, puedan sacar un tipo de beneficio y eso es lo que debemos rechazar”, enfatizó.