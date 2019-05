Iquitos: madre de menor encontrado muerto dice que su primo sería el asesino

Arlene Payma, madre del niño cuyos restos fueron hallados en un costal cerca de un cementerio ubicado en el caserío Cabo López, en el distrito de Belén (Iquitos), dijo que su primo sería el responsable del crimen.

La mujer también era sospechosa de la desaparición del menor, de acuerdo a la familia paterna del pequeño. Sin embargo, ella descartó que haya tenido algo que ver en el crimen.

“No sé por qué dicen que yo soy sospechosa. No tengo nada que ver. Muchas personas piensan que no lloro, pero quién me ve en el interior, es un destrozo de vida. Quisiera que las personas no piensen mal”, contó Payma en el noticiero de “Latina”.

Asimismo, le pidió a Lester Huayamba Chota, su primo y principal sospechoso del crimen, que se entregue a la Policía.

Actualmente, el sujeto está como no habido y según las autoridades, él sería el autor del secuestro del niño y de las llamadas hechas desde un teléfono púbico en las que pedía 5 mil soles por el rescate.

“Quiero decirle a Lester que se entregue y diga la verdad, qué es lo que ha pasado con mi menor hijo”, indicó.

Aseguró que el sospechoso se encontraba distanciado de su familia y no había confianza con él.

“Él vivía lejos de nosotros, no nos visitaba, pero sí conocía mi casa. No había confianza entre él y mis hijos. Es hijo de mi tía. Nunca hemos sido cercanos, eran distantes”, puntualizó.