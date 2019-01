Huarochiri: Gran congestión vehicular en Casapalca debido a deslizamiento de piedras

26.01.2019 / 11:13 AM

Gran congestión vehicular se ha generado en la Carretera Central, zona de Casapalca, a la altura de San Mateo, en la provincia de Huarochirí (Lima).

Un accidente vehicular y deslizamiento de piedras y lodo en toda el área, serían los motivos de este bloqueo en la Carretera Central.

Desde la madrugada, cientos de buses y automóviles han quedado varados en toda la zona de Casapalca. A través de las redes sociales, diversos usuarios manifestaron que el choque de un tráiler en el kilómetro 84 de la Carretera Central sería uno de los motivos.

Asimismo, detallaron que deslizamiento de piedra y lodo en toda la zona sería el otro motivo, el cual está dificultando el tránsito. A pesar de ello, algunas personas realizaron su recorrido a pie.

Entre tanto, los conductores exigieron la llegada de la Policía Nacional (PNP) para la descongestión vehicular, pues hasta el momento la Carretera Central sigue bloqueada.

@Capital967 Buenos días podrían infórmanos ay un gran congestionamiento en la carreta casapalca no suben no bajan podrían saber que pasó miren muchas gracias por apoyarnos a muchos Sii tengo un familiar ahí están varados desde la 1 de la mañana y no sube ni baja ni un bus . pic.twitter.com/odUCv1NiSw