Huancayo: Ministerio Público abrió investigación al alcalde Henry López por delito de discriminación

El Ministerio Público anunció que abrió investigación preliminar contra el alcalde provincial de Huancayo, Henry López Cantorín, por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos.

En una publicación en Twitter, la Fiscalía detalló que la investigación es de oficio y está a cargo del fiscal provincial Herik Henry Gonzáles Rivera, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo.

Investigación de oficio está a cargo del fiscal provincial Herik Henry Gonzáles Rivera, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 1 de abril de 2019

Días atrás, el alcalde de Huancayo, Henry López, indicó que emitiría una ordenanza contra los ciudadanos venezolanos frente a la “creciente y descontrolada” presencia de extranjeros, situación que conlleva, según dijo, al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos.

“A mí me eligieron para poner en orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar, como lo hicieron hoy, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad, no voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí ni a nadie, más aún cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos las facilidades para trabajar, por eso me ratifico ‘Huancayo libre de venezolanos’”, señaló el alcalde Henry López en su pronunciamiento.

Esto originó la protesta del Ministerio de Cultura, que consideró que las declaraciones de López Cantorín “son inaceptables en un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales” de las personas.

Además, hizo “un llamado a la ciudadanía a fortalecer la tolerancia y respeto al prójimo, evitando y rechazando toda práctica o manifestación que refuerce prejuicios sobre la población migrante”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que el alcalde de Huancayo, Henry López, debe respetar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

También rechazó toda actitud que incentiva conductas discriminatorias y refuerza estereotipos falsos sobre personas migrantes.