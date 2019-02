Huaicos: estos son los puntos de acopio de ayuda para damnificados del sur

El Perú siempre ha demostrado su disposición a sumar esfuerzos cuando se trata de ayudar. Es por ello que continúa en vigencia la campaña solidaria que busca recaudar ayuda en favor de los damnificados por los huaicos registrados en el sur del Perú y que ha perjudicado sobre todo a Moquegua, Arequipa y Tacna.

La campaña es impulsada por el Grupo El Comercio, América TV, Canal N y el Ministerio de Defensa.

Esta iniciativa tiene como meta llegar a las 30 toneladas de productos y poder enviar los kits de ayuda humanitaria a diversas zonas del sur afectadas por los embates de la naturaleza.

En la primera semana de la campaña se ha recolectado: 811 litros de agua, 26 cajas con agua, 637 víveres, 7 bolsas con frazadas y 20 cajas con zapatos. Por esta razón, los puntos de acopio de donaciones para los afectados aún se mantienen. Se necesita agua, alimentos no perecibles, frazadas y artículos de aseo, principalmente.

La campaña tiene difusión a través de las redes sociales, en las que puedes emplear los Hashtags #JuntémonosParaAyudar y #ElPerúTeNecesita.

Balance: al menos 31 muertos y más de 8 mil afectados

El último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que al menos 31 personas perdieron la vida y 8,299 afectados, dejó hasta el momento la temporada de lluvias en nuestro país.

De acuerdo al organismo, en su último boletín, las cifras actualizadas de daños de la temporada de lluvias 2018-2019 son proporcionadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En este tiempo se reportó 110 huaicos, 450 eventos de lluvia, 117 inundaciones, 105 deslizamientos, 30 derrumbes, 2 casos de erosión y 9 tormentas eléctricas.

Además, 19 puentes quedaron destruidos y 25 afectados, 140.39 kilómetros de carreteras afectadas y 3,92 kilómetros destruidos, y 80 kilómetros de caminos rurales afectados y 5,44 kilómetros destruidos.

PUNTOS DE ACOPIO DE DONACIONES

1. El Grupo El Comercio recibe donaciones de frazadas, alimentos no perecibles o agua embotellada en los siguientes puntos: – Planta Pando (calle Paracas 532, Pueblo Libre)

Horario: de 9 a.m a 6 p.m. – Puntos de distribución de Publimetro (Aquí el enlace para conocer todas las direcciones)

Horario: de 7a.m. a 10 a.m.

2. Sede Canal América Noticias (Jirón Montero Rosas 1099, Santa Beatriz. Jesús María)

Horario: Las 24 horas del día.

Todo lo recaudado será trasladado a las diversas zonas afectadas con apoyo el Ministerio de Defensa.

OTROS PUNTOS PARA DONATIVOS

1. Cáritas, organización de la Iglesia Católica, acopia alimentos no perecibles, artículos de limpieza y aseo personal, así como frazadas (Calle Omicrón 492 – Parque Internacional de Industria y Comercio, Callao)

Horario es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

2. Sede de RPP (Paseo de la República 3866 – San Isidro) También reciben donativos.

3. ONG Juguete pendiente recibe donaciones de dinero para ayudar a damnificados de Tacna, Moquegua y Arequipa. Los interesados pueden depositar a BCP Cuenta Corriente en Soles: 1932411148029CCI: 002 19300241114802919

SWIFT: BCPLPEPL

Razón Social: Juguete Pendiente

RUC: 20601904901

4. Instituto Peruano del Deporte (Puerta 30 del Estadio Nacional, explanada sur – calle Madre de Dios 463, ingreso peatonal, frente al Paseo del Parque de las Aguas en el Cercado de Lima.) Reciben agua, alimentos no perecibles, también frazadas y colchas.

Horario: Lunes a viernes desde las 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

5. En Tacna, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Prefectura iniciaron una campaña para recibir donaciones de ropa, agua y alimentos no perecibles. Los puntos de acopio son: Plaza Zela en el Cercado de Tacna y la Plaza Pérez Gamboa en el distrito de Gregorio Albarracín.

- Mensajería en zonas de emergencia -

Debido a las intensas lluvias y huaicos en el sur del país, Movistar ofrece SMS ilimitados a sus clientes prepago de algunos distritos de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna mientras dure la emergencia.

Asimismo, durante este incidente el servicio Teléfonos de Uso Público será gratuito en las siguientes localidades.

Departamento de Tacna

• En la provincia de Candavare: Huanuara y Quilhuani.

• En la provincia de Tarata: Sitajara, Susapaya, Héroes Albarracín, Ticaco, Estique-Pampa y Estique.

• En la provincia de Tacna: Calana, Pocollay, Gregorio Albarracín, Pachia, Ciudad Nueva, Tacna, Inclán, Sama y Palca.

• En la provincia de Jorge Basadre: Ilabaya.

Departamento de Moquegua

• En la provincia de Mariscal Nieto: Cuchumbaya, Moquegua y San Cristóbal.

• En la provincia de General Sánchez Cerro: Coalaque, La Capilla, Quinistaquillas, Icuña, Yunga, Unicas y Matalque.

Departamento de Ayacucho

• En la provincia de La Mar: Ayna, Santa Rosa, Tabo y Samugari.

• En la provincia de Huanta: Sivia, Huanta y Llochegua.

• En la provincia de Salcuyo Uno: Uchuraccay y Canayre.

Departamento de Cusco

• En la provincia de La Convención: Santa Ana y Kimbiri.

Departamento de Madre de Dios

• En la provincia de Tambopara: Tambopata.

Departamento de Arequipa

• En la provincia de Castilla: Aplao.

Departamento de Puno

• En la provincia de Melgar: Orurillo.

• En la provincia de Azangaro: Asillo.

• En la provincia de Sandia: Phara.

De igual forma, la empresa Entel habilitó SMS y Messenger gratuitos en las zonas afectadas de Arequipa, Moquegua y Tacna.