Las Bambas: Gregorio Rojas afirma que su pueblo exige la liberación de asesores para retomar el diálogo

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, informó que se iniciará el diálogo cuando sus asesores legales queden en libertad.

A pesar de la reunión que tuvo hace unos días en Lima con la Iglesia y el Estado, Rojas afirmó que respetará la decisión de su comunidad.

“Yo le informé a mi pueblo sobre la reunión, pero ellos me dicen que no se puede llegar a ningún acuerdo en el fundo de Yavi Yavi porque nuestros asesores no están libres. Mi pueblo decide, yo no”, sentenció para Canal N.

Por otro lado, Rojas agradeció el apoyo de todas las comunidades que se sumaron a la protesta de su liberación, cuando fue detenido en Lima.

“Gracias a mis hermanos de la comunidad de Fuerabamba por esperarme y ellos han confiados en mí para defenderlos. Agradezco a todos de la región de Cusco, Apurímac, Arequipa y otros que me han apoyado”, indicó.

Cabe precisar que, a más de 50 días de bloqueo, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, detalló que esto ha generado pérdidas de aproximadamente 30 millones de soles, poniendo en riesgo la actividad de la empresa MMG Las Bambas y el trabajo de 8,000 personas.

Dato:

El bloqueo del paso de vehículos de la minera se registra en un tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU -135, que cruza el fundo Yavi Yavi en Chumbivilcas – Cusco.