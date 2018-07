Chancay: bandera blanca y negra colocada en casa genera polémica en Fiestas Patrias

Gran polémica en la ciudad de Chancay (Huaral) ha causado la colocación de una bandera peruana blanca y negra en una casa, en señal de protesta contra la actual crisis en el sistema judicial del país. El video de la denuncia viene circulando en la red social Facebook.

El dueño de la vivienda explicó que se trataba de una forma de protesta en rechazo a los últimos sucesos de corrupción que involucran a jueces y fiscales.

“Es una forma de decir que estamos en huelga, mucha gente comparte esto. No tiene nada que ver con la representación de los símbolos patrios, son cosas muy aparte. No me siento en condición de poner una bandera roja y blanca porque no me siento representado”, dijo el dueño de la casa ante los cuestionamientos de representantes del municipio de Chancay y la policía.



Las autoridades llegaron a este lugar tras la denuncia de un vecino que consideró la iniciativa como una falta de respeto.

​

Las autoridades insistieron que la crisis política y judicial no puede estar por encima de los símbolos patrios. Sin embargo, el joven defendió su postura y aseguró que no iba a quitar la bandera, “porque no está prohibido”.

“Estoy protestando contra toda la podredumbre que se está viviendo en estos momentos”, puntualizó.

Los audios dados a conocer en IDL Reporteros revelaron que varios jueces del país han estado implicados en sucesos irregulares. La crisis incluso ocasionó que se dispusiera el estado de emergencia en todas las cortes superiores de la nación y que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, renunciara al cargo.

Víctor Prado Saldarriaga, quien fue elegido este miércoles presidente del Poder Judicial, dijo que le pedirá al Perú, especialmente a los jóvenes, “una nueva oportunidad” para recuperar su confianza y credibilidad.

A principios del mes de julio, el municipio de Chancay dispuso el embanderamiento general mediante el decreto de alcaldía N° 002-2018/mdch. “Cabe destacar que el embanderamiento refleja nuestro espíritu cívico, amor por la patria y respeto a nuestros héroes”, señala el municipio en su página web. Hasta el momento no se conoce si la bandera pudo ser retirada.