Fabiola Muñoz sobre paro agrario: “No puede suceder que los propios agricultores debiliten a su sector”

Ante el inicio del paro agrario en 15 regiones del país, la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, ratificó que coincide con más del 80% de los puntos planteados por los dirigentes del Congreso Nacional del Agro (Conveagro) y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. No obstante, señaló que los agricultores no pueden sostener que el sector no puede dar solución a sus demandas.

En diálogo con ATV, la titular del Minagri afirmó que el sector necesita una reestructuración y que se necesitan políticas de Estado para solucionar el problema. Sin embargo, instó a los dirigentes gremiales a que se debe retomar el diálogo con el sector para buscar una solución con otras carteras involucradas en la problemática.

“Tenemos más coincidencias que diferencias. Básicamente lo que ellos dicen que el Minagri no puede resolver la mayoría de estos problemas, que la agenda sobrepasa Agricultura y puedo concordar con ellos en que se necesita una acción articulada del Estado. Lo que no puede suceder es que los propios agricultores debiliten a su sector”, señaló en diálogo con ATV.

Por esta razón, la titular del Minagri sugirió que los técnicos que conforman los gremios pueden sumarse al trabajo de reestructurar el ministerio, a fin de construir propuestas que puedan ser discutidas con otros sectores como: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Esa es mi principal invocación, si ellos y nosotros como sector trabajamos juntos a través del diálogo y definimos los temas tenemos habrá una mejor oportunidad de sustentar los puntos”, agregó.

En otro momento, Fabiola Muñoz rechazó la información que el Ministerio de Agricultura pretenda dividir a los gremios, luego que el presidente nacional de Conveagro, Clímaco Cárdenas, denunció que existen documentos que provendrían del sector en los que se tilda de “movimiento terrorista”, al referido gremio.

“Jamás he tenido la política de dividir a los gremios. Yo no tengo ningún problema de identificar a la persona y sancionarla como corresponde. Jamás podría considerar que un pequeño agricultor sea terrorista. Ese tipo de cosas llama a la violencia”, enfatizó la ministra.

De esta manera la titular del Minagri, pidió a los representantes de los gremios de agricultores a que invoquen a detener la violencia debido que desde este lunes ya se viene reportando bloqueo carreteras debido al paro agrario.

“Denme a mí la oportunidad de escuchar cuáles son sus planteamientos y defenderlos. Soy ministra de Agricultura. Necesitamos restructurar ministerio y empoderar el sector”, finalizó Muñoz Dodero.

Pliego de reclamos

La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú y el Congreso Nacional del Agro Peruano han solicitado lo siguiente al Minagri:

1. Suspensión inmediata del acoso administrativo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a las juntas de usuarios.

2. Restablecer los niveles arancelarios y medidas de protección a la producción agropecuaria nacional (arroz, maíz amarillo duro, leche, algodón, papa, pequeños sembradores de caña de azúcar); para mejorar los precios a los productores e impulsar la seguridad alimentaria y nutricional del país.

3. Impulsar el avance de la reconstrucción con cambios con carácter descentralizado; equipamiento a las comisiones, y juntas de usuarios con maquinaria y logística.

4. Las compras efectuadas por el Estado, a través de los programas de asistencia social e instituciones públicas serán atendidas directamente por los pequeños agricultores y ganadores (Productos 100% producidos y fabricados en el Perú).

5. Implementación con fondos y presupuesto para desarrollar La Ley N.°| 30355, Ley de Agricultura Familiar.

6. Transferencia inmediata de S/ 1,500 millones al Agrobanco para que tenga capacidad de atención nacional y sea una banca de fomento.

7. Creación del seguro alpaquero y de camélidos sudamericanos, precio justo para las fibras y no permitir monopolio de la industria.

8. Priorizar la titulación colectiva comunal e implementación del programa Sierra Productiva y similares.

9. Promulgar un decreto supremo estableciendo una mesa de diálogo vinculante y de cumplimiento entre el Ministerio de Agricultura-Minagri, Junta Nacional de Usuarios- JNURP y el Congreso Nacional del Agro- Conveagro.

10. Revisión y renegociación de las concesiones Bayovar- Piura para contar con plantas de fertilizantes de precios accesibles a los agricultores