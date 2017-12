Estas son las especies que fueron descubiertas en Perú en el 2017

El reciente hallazgo del Hormiguero de la Cordillera Azul, una pequeña ave endémica encontrada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, es uno de los descubrimientos de fauna silvestre registrados este año en el Perú.

Esta ave de color negro fue descubierta por el observador de aves Josh Beck, quien registró y grabó el canto de esta especie hasta ahora desconocida para la ornitología mundial.

Luego, un equipo de investigadores del Centro de Ornitología y Biodiversidad (Corbidi), el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Luisiana y la compañía de aviturismo Field Guides, conformado por Dan Lane, Fernando Angulo, Jesse Fagan, y André Moncrieff, iniciaron la búsqueda y documentación del ave, tras la identificación de su canto por Beck.

El contacto con el denominado Myrmoderus eowilsoni (en honor a Edward Osborne Wilson, reconocido investigador norteamericano) se realizó en los alrededores del caserío Plataforma, entre el río Biabo y el río Ponasillo, a una altitud de 1,800 metros sobre el nivel del mar y a 9 kilómetros de la frontera del área natural protegida.

Los autores del descubrimiento esperan poder llevar a cabo nuevas expediciones, esta vez en el corazón del Parque Nacional Cordillera Azul, donde la deforestación es cero, a fin de ubicar poblaciones de esta especie de ave que muy probablemente existen al interior del área y verificar que su conservación esté asegurada, indicó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Nuevo colibrí

Otra ave descubierta por la ciencia, dado a conocer en agosto de este año, es el colibrí nuca blanca, en el Parque Nacional Cerros de Amotape, situado en la parte norte de Piura y el extremo sur de Tumbes. Según el Sernanp, este importante hallazgo se realizó durante una expedición desarrollada en el sector El Caucho por una delegación de cuatro ornitólogos y un guardaparque de dicha área natural protegida.

Este nuevo reporte en el Parque Nacional Cerros de Amotape lo realizó el profesor Scott K. Robinson de la Universidad de Florida durante el segundo día de la expedición, convirtiendo a este sector en uno de los favoritos de los observadores de aves por la alta diversidad que presenta.

El colibrí nuca blanca es una especie de ave apodiforme (caracterizadas por el pequeño tamaño de las patas) de la familia Trochilidae, que vive desde México hasta Perú, Bolivia y el sur de Brasil. Mide aproximadamente 12 centímetros de largo, y su principal característica la compone su panza blanca y una capucha azul oscuro.

Rana miniatura

Una nueva especie de rana, que mide menos de 3 centímetros y que tiene como nombre científico Ameerega shihuemoy, fue descubierta en la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) y en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, ambos ubicados en la región Madre de Dios y administradas por el Sernanp.

El hallazgo de esta especie se realizó durante una investigación realizada en las cabeceras del río Cupudnoe, al interior de la RCA, zona en la que se ha registrado en mayor número, por lo que mantener intactas estas cuencas garantiza la conservación de esta especie y de muchas otras que habitan estas áreas prístinas.

Esta nueva especie debe el nombre “shihuemoy” a la denominación local en Harakmbut de las “ranas venenosas”, grupo al cual pertenece. Los colores encendidos de este grupo de ranas son conocidos por contener toxinas para su autodefensa.

En el descubrimiento, dado a conocer en enero de este año, participaron investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, The Crees Foundation, Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, College of Medical.

También, del Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan; Section of Amphibians and Reptiles Carnegie Museum of Natural History y el Museo de Biodiversidad de Perú, con el apoyo de guardaparques de la Reserva.

El Sernanp destacó que este importante nuevo hallazgo para la ciencia es “una muestra de que el Perú alberga una valiosa biodiversidad por descubrir, la cual se encuentra resguardada en las áreas naturales protegidas para el conocimiento de las futuras generaciones y el equilibrio natural de estos ecosistemas”.

Escarabajo inédito

En setiembre de este año, la revista científica Zootaxa, de Nueva Zelanda, reveló la existencia de una nueva especie de escarabajo en la región Cusco, bautizada con el nombre científico Piestus chullachaqui.

Esta nueva especie, que pertenece a la familia Staphylinidae, la más diversa del reino animal, fue encontrada en la provincia de Echarate, selva baja del Cusco, a una altitud de 579 metros sobre el nivel del mar.

Según el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que compartió este hallazgo, el nombre chullachaqui proviene del quechua que significa “pies desiguales”.

La revista científica describió que las especies de este género de coleóptero están asociadas con las hojas secas de los árboles y habitan bajo la corteza de árboles caídos en descomposición. El Perú registra actualmente 21 de las 48 especies de este género.

En la investigación sobre esta nueva especie de invertebrado participaron los biólogos Luis Pérez y Maryzender Rodríguez, del Departamento de Entomología del Museo de Historia Natural; y Angélico Asenjo, miembro del mismo departamento y además del Departamento de Biologia e Zoologia de la Universidad Federal de Mato Grosso, indicó el citado museo. (Andina)

