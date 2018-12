Padre de la turista estadounidense desaparecida pide ayuda a Martín Vizcarra

Carlos López, padre de la turista estadounidense Carla Valpeoz (35) desaparecida en Cusco hace unos días, pidió ayuda al presidente Martín Vizcarra para encontrar a su hija. La mujer es invidente y llegó a nuestro país de vacaciones.

“Señor presidente del Perú queremos llevarnos a nuestra hija Carlita sana y salva”, solicitó el padre de Carla Valpeoz al mandatario. La turista estadounidense lleva más de 10 días desaparecida en Cusco y solo se tiene un video que registra la salida de la extranjera saliendo del hostel Pariwana con rumbo a Pisac.

“La Policía nos está ayudando tremendamente. Está haciendo un trabajo muy bueno, muy grande y yo no he querido interferir con sus investigaciones. Ellos más tarde me dirán el progreso de esa investigación”, agregó.

Entre sollozos, Carlos López afirmó que no se iría del Perú hasta encontrar a su hija que fue reportada como desaparecida el pasado 15 de diciembre en Cusco. También le dejó un emotivo mensaje para Carla Valpeoz. “Carlita, acá está papá y quiere llevarte de regreso”, señaló.