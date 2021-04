Perú recibirá 3.8 millones de vacunas contra el coronavirus en mayo

Mayo será un mes importante en cuanto al suministro de vacunas para el Perú para realizar la inmunización contra el coronavirus. En ese sentido, el vocero del Ministerio de Salud (Minsa), Arturo Granados, aseguró que durante dicho periodo llegarán un contingente de 3.8 millones de dosis para continuar la vacunación en adultos mayores.

En conversación la agencia Andina, Granados expresó: “Eso nos va a permitir avanzar los propósitos que tenemos con la meta de llegar a fines de junio con la cobertura de los mayores de 60 años, que es el grupo de la población más vulnerable”, expresó.

Vacunación de adultos mayores se llevará a cabo hasta julio de 2021. (Foto: Andina)

Asimismo, destacó como con este nuevo suministro de vacunas es que se podrá desplegar mucho mejor la nueva estrategia de vacunación:

“El Ministerio de Salud o las sanidades ponen las brigadas de vacunación y progresivamente vamos a ir incrementando la presencia de la vacunación gracias también a que tenemos una disponibilidad de vacunas importantes”, explicó.

El vocero del Minsa aseguró que en Lima la inmunización se está realizando a pasos acelerados, en trabajo conjunto con alcaldes distritales, así como asegurar que del 23 al 25 de mayo proseguirá la campaña en 27 distritos de la capital y del Callao.

En mayo se inmunizará a personas entre los 70 y 79 años. (Foto: Andina)

“Hay mucho compromiso de las familias y, además, mucha alegría y esperanza en los mayorees de 80 años que han cumplido una jornada muy emotiva que nos animas a seguir trabajando”, expresó.

Asimismo, destacó que hay adultos mayores que no han sido inmunizados, revelando distintas razones ya sea porque evaluación médica que no lo recomienda, problemas de movilidad o aquellos que no tienen confianza en la vacuna contra la COVID-19.

“Las personas que quedaron rezagadas pueden ir a centros de vacunación en su distrito y en la medida que vayamos comunicando mejor y que vaya incrementándose la confianza en la vacuna consideramos que vamos a ir progresivamente cerrando las brechas de cobertura”, finalizó.