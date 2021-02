Ejecutivo reporta más de 5 mil multas tras dos días de cuarentena

Tras dos días de la cuarentena impuesta por el Gobierno de Francisco Sagasti por el alarmante incremento de casos de coronavirus, el _ministro de Cultura, Alejandro Neyra, felicitó a la población de las 10 regiones que están cumpliendo con las medidas, pero reveló que, a la fecha, se han dado más de 5 mil multas.

“Queremos agradecer y felicitar el comportamiento de la mayoría de la población que viene cumpliendo con la cuarentena”, afirmó el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, durante una rueda de prensa en la que se presentó el primer balance de la situación en el país.

Neyra, quien estuvo acompañado por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, recordó que, tal como afirmó el presidente Francisco Sagasti, esta es “una cuarentena diferente” a la estricta que se dictó el año pasado, porque se permite que se mantengan actividades productivas consideradas esenciales.

El primer lote de vacunas no llega al Perú y los contagios se elevan dramáticamente. (Foto: EFE)

A pesar de ello, las declaraciones del ministro contrastaron con los reportes de medios locales que mostraron gran cantidad de personas en las calles de Lima, donde hubo numerosos vendedores ambulantes, así como en el puerto del Callao, donde muchos ciudadanos se desplazaron como si no se hubiera ninguna restricción.

Reportes y cumplimiento

Tras anunciar que el Gobierno ofrecerá estos balances los lunes, miércoles y viernes, Neyra remarcó que “la mayor parte (de los peruanos) viene cumpliendo con las normas y lo establecido por el gobierno, utilizando todas las medidas sanitarias”.

Sostuvo que, si bien se vio a numerosas personas en las calles, la mayoría salió “para realizar las actividades permitidas y en los horarios” indicados, entre las 06:00 y las 18:00 horas de cada día.

“Es importante resaltar este comportamiento de la gran mayoría de la población, pero también es cierto que hay personas que han incumplido estas normas y han recibido una sanción”, admitió al referirse a los ciudadanos intervenidos por desacatar las medidas.

Perú se acerca a los 40 mil decesos a causa del coronavirus. (Foto: EFE)

Detenidos y movilización policial

Neyra dijo que se ha desplegado a unos 70.000 policías apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas, que intervinieron a 6.645 personas e impusieron 5.757 multas en el país, en su gran mayoría en Lima Metropolitana, una ciudad de 10 millones de habitantes.

Estas sanciones se aplicaron por salir a las calles sin el pase obligatorio o sin una justificación adecuada, usar un vehículo particular, no usar mascarilla o no portar documento de identidad.

Del total de detenidos, 2.023 fueron conducidos a los 45 centros de retención temporal habilitados en todo Lima, donde permanecen un máximo de 4 horas, son sometidos a controles sanitarios y se les impone una multa de 264 soles (unos 74 dólares).

Cuarentena diferente

Neyra reiteró que “esta es una cuarentena diferente” y que las autoridades apelan “al sentido de responsabilidad de la ciudadanía” porque están “haciendo todos los esfuerzos necesarios para que este confinamiento tenga buenos resultados”.

La declaratoria de la cuarentena no agrado a algunos, quienes realizaron algunos plantones mostrando su disconformidad. (Foto: EFE)

La ministra Cornejo agregó, por su parte, que el Gobierno decidió ordenar una “cuarentena focalizada” en 10 de las 25 regiones peruanas porque no puede “paralizar a todo el país” como el año pasado, cuando una cuarentena de cuatro meses produjo una caída gigantesca de la economía nacional.

Recordó, en ese sentido, que “hay distintas actividades económicas que se encuentran desarrollando en este momento con normalidad”, entre las que mencionó a la minería, la agricultura, la pesca, la manufactura y el comercio exterior.

También se permite a los ciudadanos salir a hacer compras esenciales de manera individual, así como una hora al día para caminar y ejercitarse ya que regiones como Lima “están en alerta extrema”, en principio, hasta el próximo 14 de febrero.