Estas son las multas por incumplir la cuarentena

El domingo 31 de enero inició la cuarentena en todo el Perú a causa de la segunda ola de coronavirus. Ante esta medida, el Gobierno peruano presidido por el presidente Francisco Sagasti ha establecido una serie de multas para que la población evite incumplir las normas dictadas para este periodo que, inicialmente, solo durará dos semanas.

Las multas comprenden diversas actividades, las cuales pueden llegar a ascender hasta los 6 mil soles.

En ese sentido, la sanción más básica, que comprende los 86 soles, está circunscrita a no respetar el metro de distancia obligatorio en establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida de acuerdo a las normativas del Gobierno.

Fuerzas Armadas y Policiales se encargarán del cumplimiento de la cuarentena a nivel nacional. (Foto: Andina)

Asimismo, el no usar la mascarilla (que es obligatorio) tendrá un valor de 344 soles. Que más de una persona salga a la calle para adquirir víveres o fármacos es considerado una falta grave, cuya sanción asciende a 201 soles.

Realizar actividades en la vía pública que no estén contempladas en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, será sancionado con 201 soles, que representa el 5 por ciento de una UIT.

Circular por la vía pública sin contar con el respectivo pase laboral, dependiendo el caso, será multado con 258 soles.

Mientras que la realización de actividades no consideradas como esenciales durante el periodo de la cuarentena (de acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM) será sancionado con 301 soles.

Las multas van desde los 86 soles hasta más de 6 mil. (Foto: Andina)

La circulación de vehículos particulares sin la debida autorización del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior se considera como falta grave, cuya sanción será de 6 mil 450 soles, tanto en Lima, Callao, como en otras 7 regiones en las que el nivel de riesgo de contagio es extremo.

Durante los domingos, cumplir la inmovilización social es obligatoria, de lo contrario la infracción será de 387 soles; mientras que realizar actividades recreativas, culturales, religiosas, sociales que conlleven a aglomeraciones masivas serán multadas con la misma cantidad.

Salir a la calle sin portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o negarse a mostrar su identificación a miembros de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas será sancionado con 430 soles.

Durante el toque de queda y los domingos no se permite el uso de vehículos particulares, de lo contrario la multa será de 6 mil 450 soles, así como la retención de licencia de conducir como de la tarjeta de propiedad.

Personas podrán sacar a sus mascotas para que hagan sus necesidades. (Foto: Andina)

Vale recordar que las sanciones no están incluidas, por ejemplo, para personas con autismo, quienes requieren salir de sus hogares acompañados de alguien más, pero con la restricción que se movilicen a sitios cercanos, con recorridos breves, así como utilizando mascarillas y con la distancia social recomendada.

La norma también excluye a personas que atiendan las necesidades de sus mascotas durante la cuarentena, siempre en sitios aledaños, cercanos, de recorridos cortos, usando mascarilla y la distancia social.

Dadas estas multas, los infractores tendrán un plazo no mayor a los 5 días hábiles para hacer efectivo el pago de las mismas. Asimismo, las personas multadas y que formen parte de algún programa del Estado no recibirán ningún apoyo económico hasta que no cancelan el monto sancionado.

Todas estas multas tendrán vigencia hasta el domingo 14 de febrero, fecha en la cual culminará la cuarentena.