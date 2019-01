Buscan a niño de 8 años que fue arrastrado por el río Amazonas

Una madre busca desesperadamente a su hijo menor de 8 años, quien fue arrastrado por las aguas del río Amazonas, exactamente en el distrito de Yambrasbamba, en la provincia de Bongará en Amazonas.

De acuerdo a la información de Canal N, este hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre. La madre del menor, Rocío Salazar Perea indicó que junto a su hijo se trasladaban por un huaro, pero uno de los cables se rompió, causando la caída del menor.

Desde aquel día, la familia Zambrano Salazar busca al menor de iniciales H.S. por toda la zona utilizando una balsa. Asimismo, la madre ha pedido el apoyo de las autoridades correspondientes para intensificar la búsqueda.

“Quiero que me ayuden a encontrarlo. No saben el dolor de una madre cuando pierde un niño. Quiero pedirles en el nombre de Dios que me ayuden a buscarlo, porque yo sé que lo vamos a encontrar”, señaló la mamá.

Cabe mencionar que los pobladores del distrito de Yambrasbamba tienen al huaro como el único transporte para cruzar el río. Por tal razón, piden apoyo a las autoridades para evitar estos casos.