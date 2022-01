Hasta el 16 de diciembre del 2021, los beneficiarios del Bono Yanapay Perú de 350 soles que no tienen una cuenta en una entidad financiera podían recibir el subsidio a través de la modalidad banca celular. Lamentablemente, muchas personas no hicieron la validación de sus datos a tiempo y ahora no saben qué hacer para recoger el dinero.

Al respecto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha determinado que los ciudadanos que se encuentran en esa situación deberán ingresar a la plataforma yanapay.gob.pe a partir del 28 de diciembre para revisar su fecha de pago en Ventanilla.

Si los beneficiarios desean mayor información, tendrán que comunicarse con los canales oficiales (página web yanapay.gob.pe o línea social gratuita 101 que atiende de lunes a domingo de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.

¿Quiénes pueden acceder al bono Yanapay?

Si el hogar se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) o ser uno de los hogares beneficiarios del Programa JUNTOS, de Pensión 65 o CONTIGO.

de acuerdo con el o ser uno de los hogares beneficiarios del Programa JUNTOS, de Pensión 65 o CONTIGO. No estar registrado en la planilla del sector público o privado, excepto los pensionistas y practicantes.

El ingreso familiar no puede ser mayor de S/ 3,000 mensuales.

Cabe destacar que las personas beneficiadas con el bono podrán cobrarlo hasta el 30 de abril del 2022. La entrega del subsidio Yanapay Perú empezó el 13 de setiembre.

