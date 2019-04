Las Bambas: “No se ha roto el diálogo”, afirma el viceministro Raúl Molina

Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), afirmó este lunes que el “diálogo no se ha roto”, luego de que la instalación de la primera mesa técnica en el distrito de Challahuachuacho, en la provincia de Cotabambas se viera frustrada.

Como se recuerda, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas; así como representantes de las comunidades de Huancoire y Pumamarca no pudieron entrar a la reunión que se organizó en el local de barrio Salvador en Challhuahuacho. Esta jornada se realizaba en el marco de los acuerdos del jueves 11 para solucionar el conflicto con Las Bambas.

“No se ha roto el diálogo. Si se hubiera roto, yo me hubiera salido de la sala. Yo sigo acá, el viceministro de Justicia acá y estamos dispuestos a buscar una manera de poder reorganizar esta reunión para continuar con el diálogo. Seguiremos insistiendo con Cotabambas porque creemos que es una provincia que se merece mejorar su situación”, aclaró el funcionario para Canal N.

Asimismo, el viceministro Raúl Molina indicó que los dirigentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y Pumamarca se retiraron de la reunión porque, según ellos, no les permitieron el acceso.

“Los dirigentes han dicho que no había condiciones y se han retirado. Esas condiciones no las hemos aceptado nosotros. El problema comenzó cuando los hermanos de Fuerabamba, Huancuire y Tunanmarca, dijeron que no los dejaban entrar”, contó.

Agregó: “yo mismo salí para saber qué estaba pasando. Los he seguido hasta la explanada y ahí he conversado. El hermano Gregorio Rojas me mostró una lista con cinco nombres de Fuerabamba, cinco de Huancuire y cinco Tunanmarca. Le dije, ‘vamos con esas 15 personas y entramos’. No han querido”, agregó.

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM aclaró que las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y Pumamarca les ha propuesto una nueva reunión mañana. No obstante, remarcó que la posición del Ejecutivo sigue siendo el diálogo; sin embargo, precisó que no se puede actuar bajo imposiciones.

“Me han propuesto una nueva reunión mañana en Pumamarca […] Nuestra voluntad es de diálogo pero no podemos estar cambiando cada día lo que acordamos. Nunca acordamos una reunión mañana en Pumamarca. Me lo han propuesto ahora. Puedo hacer el esfuerzo de adaptarme, pero no pueden imponerme. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tengo la mejor voluntad si me pongo de acuerdo con las reglas para la reunión”, acotó.