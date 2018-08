Ayacucho: alcalde de Ushua perdió a su padre y a su sobrino por intoxicación

El alcalde de San José de Ushua, Iván Villagomez Llamoca, quedó muy afectado tras perder a su padre y su sobrino de 12 años de edad en la masiva intoxicación ocurrida en la provincia de Páucar de Sara Sara, Ayacucho.

A pesar de que el burgomaestre, también ingirió uno de los alimentos contaminados, se recuperó de las dolencias tras ser atendido inmediatamente por los paramédicos. En estos momentos permanece hospitalizado, sin embargo, lamentó la pérdida de sus parientes.

“Lamentablemente todo el pueblo nos hemos envenenado. No me explico, he perdido a mi familia. Es una desgracia grande, gracias a Dios estoy vivo”, contó a Radio Pauza el alcalde Villagómez, quien logró salvar a su hijos al trasladarlos al Hospital de Apoyo de Pauza.

Todo este incidente ocurrió en un velatorio en Ushua, donde los asistentes ingirieron caldo de mote, estofado de carne, entre otros alimentos que habrían provocado la muerte de 9 personas y dejado a 40 heridos.

Entre tanto, la doctora Rosa Canto, directora de la Red de Salud Sara Sara, indicó que vienen investigando el caso con el fin de encontrar la causa de esta intoxicación. A la vez, que de estos 40 afectados, hay 4 pacientes con pronóstico reservado que serán trasladados a Lima vía aérea.

“Aún no podemos dar información acerca a la causa. Estamos esperando la autorización de la fiscalía para el trasladado de los fallecidos a fin de realizar la necropsia respectiva, luego llevar la muestra a patología para obtener los resultados”, finalizó la doctora Rosa Canto en diálogo con “América Noticias”.



Doctora Rosa Canto, Directora Red de Salud Sara Sara indicó que vienen investigando para encontrar la causa de esta intoxicación. (Video: América TV)