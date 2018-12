Arlette Contreras rechaza exponerse a un nuevo juicio oral contra su agresor Adriano Pozo

La joven abogada Arlette Contreras rechazó exponerse a un nuevo juicio oral contra su agresor Adriano Pozo. En conferencia de prensa, afirmó que esta decisión tomada por Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte desnaturaliza el proceso.

“Hubo intención en Ayacucho de parte de las instituciones que debieron velar por mi acceso a justicia de dejar impune a Adriano Pozo y colocarme en esta situación el día de hoy. Me están enviado nuevamente a nuevo juicio oral. Es el tercer juicio oral cosa que no corresponde porque desnaturaliza el proceso, contraviene las etapas procesales y no es justo para las sobrevivientes y víctimas de violencia de género”, señaló.

“Por eso, me manifiesto rechazando exponerme a un nuevo juicio del que yo no sé si los jueces van a ser probos o van a continuar perpetuando las actitudes irregulares que han cometido jueces y médicos legistas que hasta el día de hoy siguen trabajando”, agregó Arlette Contreras Bautista.

Vale decir que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró nula la sentencia apelada de Adriano Pozo, que le dio la absolución el 16 de febrero de este año por los delitos de tentativa de violación sexual y tentativa de feminicidio.

Por su parte, la defensa de Arlette Contreras anunció que acudirán a instancias internacionales para que emitan un pronunciamiento respecto al caso.

“Estamos solicitando pronunciamientos a la Relatoría de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También a la Comisión de Expertas contra la Violencia de Género de la Convención Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres”, precisó la abogada abogada Cynthia Silva.