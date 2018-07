Arequipa postulará a petroglifos de Toro Muerto ante la Unesco

Perú. El Gobierno Regional de Arequipa anunció que postulará al complejo arqueológico de los petroglifos de Toro Muerto, ante la Unesco para que este lugar sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La elaboración del expediente técnico se inició en abril y cuenta con un avance del 30 por ciento, se prevé que el trabajo terminará hacia fines de año.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, Franz Grupp, afirmó que para lograr el objetivo se trabajará con apoyo del Proyecto Qhapac Ñan, la empresa privada y arqueólogos americanos.

Precisó así que la compañía minera Zafranal S.A.C. se encargará de ejecutar la puesta en valor del complejo arqueológico de los petroglifos de Toro Muerto, trabajo necesario para lograr el objetivo deseado.

El proyecto Qhapac Ñan proporcionará equipos para tomar fotografías en 3D, mientras que los arqueólogos americanos proporcionarán un dron para obtener un registro aéreo del complejo arqueológico.

Para lograr el objetivo deseado la compañía minera Zafranal suscribió en la víspera un convenio interinstitucional con la Dirección Desconcentrada de Cultura, para ejecutar la puesta en valor del complejo arqueológico de los petroglifos de Toro Muerto.

Zafranal dentro del proyecto de puesta en valor de Toro Muerto ejecutará trabajos como señalética informativa a lo largo del camino (piedra laja), mantenimiento de señalización en carretera y mantenimiento de instalaciones sanitarias.

Además, se realizarán trabajos de mejoramiento de áreas verdes y arborización, maqueta, construcción de asiento de adobe panorámico, demarcación de circuitos y recorridos, reparación y remodelación de muro informativo, entre otros trabajos.

La empresa privada invertirá 120,000 soles en la puesta en valor del complejo arqueológico de Toro Muerto.

El arqueólogo Marco López, responsable de los petroglifos de Toro Muerto, refirió que el complejo recibe un promedio de 600 turistas al mes (temporada alta), número de visitantes que se espera superar si la zona es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Se estima que Toro Muerto alberga más de 3,000 petroglifos de los cuales solo 1,600 fueron registrados en 1996 por una misión polaca.

Toro Muerto es considerado como el repositorio de petroglifos más grande del Perú por la cantidad y extensión como zona arqueológica. Tiene un área de 5,000 hectáreas, de las cuales solo 200 han sido recorridas encontrándose allí los petroglifos.

Los petroglifos encontrados son representaciones geométricas y antropomórficas, aves, camélidos, reptiles y otros que datan de la época del Intermedio Temprano (200-400 d. C), Horizonte Medio (500-900 d. C), Intermedio Tardío (1000-1300 d. C) y el Horizonte Tardío (1350-1500 d. C).

(Andina)