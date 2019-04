Arequipa: hallan productos en mal estado en comedor de colegio militar

La Contraloría de la República y el Ministerio de Salud hallaron en el colegio militar Francisco Bolognesi, en Arequipa, productos vencidos que eran usados para la preparación de alimentos.

La congresista Alejandra Aramayo indicó a RPP que el centro educativo, que tiene 70 años de funcionamiento y cuenta con casi 600 estudiantes, debe ser clausurado.

Asimismo, manifestó que se han encontrado utensilios oxidados, techos con moho en las aulas, así como riesgo eléctrico.

Indicó que el colegio presenta estas condiciones pese a tener un presupuesto de más de 4 millones de soles anuales para los trabajos de mantenimiento.

“Hay alimentos vencidos, sin fecha de vencimiento, en mala condición de ingesta. Son 600 alumnos que consumen alimentos en condiciones deplorables. Tienen para mantenimiento más de 4 millones de soles anuales. No es un tema de que no haya presupuesto, sino que acá no hay capacidad de gestión”, indicó Aramayo.