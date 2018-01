Arequipa: fiesta terminó convirtiéndose en violenta batalla campal

Un local social se convirtió en un escenario de violencia. Dentro de un establecimiento conocido como Virgen de Copacabana, ubicado en sector de Ciudad de Dios, en Arequipa, hombres y mujeres se enfrentaron a botellazos y con todo tipo de objetos. Incluso lanzaron sillas a sus adversarios.

Según las autoridades, el establecimiento sí contaría con licencia para eventos familiares y sociales, pero no para la venta de bebidas alcohólicas, algo que los propietarios, parece que no cumplieron. La pelea dejó unos diez heridos. No sería la primera vez que se registran enfrentamientos a consecuencia del consumo de alcohol.