Arequipa: diálogos revelan negociaciones de banda dedicada al tráfico de menores

La Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa solicitará este jueves la prisión preventiva para los implicados en la presunta organización criminal dedicada al tráfico de bebes conocida como ‘Los desalmados del tráfico de humanos’.

De acuerdo a América Noticias, interceptaciones telefónicas transcritas en la carpeta fiscal revelan diálogos que vinculan en esta ocasión al supuesto negociador de la banda con una de las captoras de gestantes de consultorios particulares.

En dos llamadas realizadas el pasado 25 y 27 de octubre, Roque Florentino Yañez Quispe, conocido como el negociador para la compra de los recién nacidos, se comunica con Katy Quinteros, quien sería una de las captadoras de la banda delincuencial.

Durante la comunicación ambos se refieren a una embarazada.

R.Y: “¿Hay algo o no?”

KQ: “No nada. Si bien encuentro algo te voy a avisar”

KQ: “¿Rocky la ecografía va a ser con fecha de mañana?. Me ha llamado Sara y me ha dicho que no tiene fotos. ¿De preferencia puede ser varón, no?”

RY: “Sí, sí no hay problema, cierra mañana”

Según la Fiscalía, estos acuerdos eran comunicados a Cinthia Carolina Tello Preciado, la modelo sindicada como la cabecilla de la red de trata de menores.

El último miércoles, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada ordenó la liberación de César Alpaca Esquivel (77), pediatra sindicado como integrante de la organización criminal dedicada al tráfico de bebés.