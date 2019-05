Arequipa: aniego en la Av. Jorge Chávez afecta viviendas y locales comerciales

Un aniego reportado en la avenida Jorge Chávez en Arequipa afectó viviendas y establecimientos comerciales. El colapso de varios buzones de desagüe ocurrió anoche y provocó también la inundación de la referida vía principal, informó Canal N.

Inclusive el referido medio detalló que la tubería matriz de fue afectada por lo que personal de la empresa Sedapar de Arequipa llegaron al lugar para atender la emergencia. La circulación por esta avenida ha sido bloqueada.

Imágenes difundidas muestran un local de apuestas que resultó afectado. Máquinas de juego y silla lucen inundadas.

“No nos han dicho por qué ocurrió el atoro. Solo que afectó los buzones de las casas. Me han dicho que no pueden retirar el agua [del local] hasta que no terminen de arreglar”, contó el dueño del establecimiento.