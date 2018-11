Alan García pidió asilo político a Uruguay por recomendación del Apra

Erasmo Reyna, abogado de Alan García, indicó que fue la dirigencia del Partido Aprista la que recomendó al ex presidente ingresar la noche del sábado a la casa del embajador de Uruguay en el Perú y solicitar asilo a dicho país.

“Atendiendo a una recomendación, luego de evaluar el escenario político y judicial, la dirigencia del Partido (Aprista) decidió pedirle al ex presidente que genere y solicite asilo político, frente a las acciones del Ministerio Público y, esencialmente, del señor José Domingo Pérez y del Instituto de Defensa Legal – Reporteros”, expresó el letrado a Canal N.

Reyna afirmó que la dirigencia del Partido Aprista tomó tal decisión debido a que, según dijo, las autoridades judiciales iban a citar a Alan García y que, en una de esas diligencias, supuestamente iba a ser detenido.

“Nosotros habíamos tomado conocimiento que la próxima semana se iba a citar tres veces al ex presidente y se preparaba una detención en una de esas diligencias, y esto es parte de una criminalización del comportamiento de Alan García, de las actividades del Partido Aprista, y evidentemente todo ese escenario político-judicial ha motivado que la dirigencia del partido solicite al ex presidente para salvaguardar no solamente su libertad, sino, además, su propia vida”, agregó.

Incluso, el abogado remarcó que se pretendía recluir a Alan García al penal de Ancón, donde “cualquier cosa podía suceder con su vida”.

Además, reiteró que tiene información de que un procesado por recibir coima incriminaría al ex mandatario en actos de corrupción, en aparente alusión a Jorge Cuba, ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Se busca quebrar la voluntad de algunos presos que han cometido el delito de recibir coimas, a fin de imputar graves hechos al ex presidente García, cuando todo esto ya había sido negado por funcionarios brasileños”, expresó.

Reyna indicó que Alan García solicitó el asilo en Uruguay porque en ese país “hay una tradición democrática”. Ayer, sábado, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses del país para el expresidente.

En los últimos días, el Ministerio Público amplió una investigación contra Alan García por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima durante su segunda gestión.