Municipalidad de Breña desmiente intento de desalojo de familias que acampan en exteriores del Hospital del Niño

La Municipalidad de Breña desmintió un intento de desalojo de las familias que acampan en las afueras del Instituto Nacional de Salud del Niño. Esto, luego que padres de menores internados en el citado nosocomio denunciaran sobre esta posible medida.

Fuentes de la comuna indicaron a este diario que no cuentan con albergues y que hasta la fecha vienen desarrollando campañas de sensibilización con apoyo de miembros del Serenazgo de Breña para que las familias opten por acudir este espacio implementado por el Hospital del Niño.

“Nosotros no tenemos albergues dentro de la municipalidad. Eso es el albergue del Hospital del Niño, y por el contrario nosotros los hemos ayudado a trasladarlos a aquellos que han decidido a trasladarse por voluntad propia”, señaló.

La Municipalidad de Breña sí confirmó la instalación de rejas al lado del jirón Restauración en Breña fuera del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) que permite la separación de la vereda donde se encuentran las carpas con la pista.

Y explicaron que la colocación de macetas con plantas se realizó en los espacios que ya no son ocupados por familias por lo que descartó un desalojo o acciones de violencia contra las familias para su retiro.

Añadieron que hasta el momento son cerca de 24 familias las que han optado por retirarse del lugar. “Ayer hubo un operativo de sensibilización y aceptaron irse a un albergue entre una o dos familias, que no será mucha la cantidad, pero es importante que acepten la ayuda. No usamos la violencia”, indicó la comuna de Breña.

Denuncian cobro de servicios en albergue

Miriam López es una madre de familia que viajó a Lima junto con su hija desde Tumbes y desde noviembre pasado viene acampando en las afueras del citado nosocomio a la espera de una cita médica.

Su hija padece de parálisis arterial, displasia de cadera y se le ha detectado un síndrome el cual espera aún por un informe detallado. A esto se suma que la menor no puede ser internada porque no hay cupo para cama.

“Estamos esperando la cita para pasar con el neurocirujano. Mientras, tengo que esperar para que reciba hidroterapia y la cita ocupacional me la han negado”, contó para RPP.

López también denunció que el albergue del Hospital del Niño no es gratuito. “Es mentira todo lo que dicen. Como sea nos quieren llevar con engaños. Es un albergue donde nos están cobrando de 10 a 15 soles diarios solo por dormir”, contó.

Respecto a este albergue hay un cartel situado al frente de la larga fila de carpas instaladas en los exteriores del Hospital del Niño, donde se promociona que este espacio tiene cocina, baño y camas gratis que pueden usar mientras esperan por una cita médica para sus pequeños familiares.

Sin embargo, Miriam López aseguró que esa promoción del albergue no es real. “Estuve en ese albergue y me retiré por los malos tratos, es pésimo. Nos levantaban de muy mala forma y nos avisaban que si no nos bañábamos temprano no nos demoremos para no gastar. Teníamos que pagar nuestro consumo de luz que es de 10 a 15 soles. Nosotros no queremos ser desalojados, pero no tenemos a donde ir ”, expresó López.

