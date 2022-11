La locutora de radio María Fernanda Angulo denunció que sufrió el robo de más de S/ 5.000 de su cuenta del Banco Interbank, luego de que delincuentes clonaran su tarjeta, suplantarán su identidad y, posteriormente, realizaran compras de diversos productos en tiendas comerciales. Sin embargo, su mayor preocupación recae en que los hampones utilizaron sus datos para crear una tienda virtual.

Ella sostuvo que se percató de estos movimientos ayer, 24 de noviembre. “Ayer me di cuenta que habían movimiento extraños en mi tarjeta de crédito con un monto que asciende a más de cinco mil soles. Cuando llamé al banco me dice que presuntamente podría haber sido en tiendas físicas. Por el tipo de montos y las tiendas tiene que haber sido en un centro comercial. Son tiendas deportivas. Mi tarjeta nunca la he perdido”, contó María Fernanda en diálogo con Latina.

“ Lo que me sorprendió porque lo de la tarjeta clonada tengo que solucionarlo con el banco es que alguien ha estado suplantando mi identidad y abriéndose una cuenta Interbank, una cuenta simple de ahorros en soles y que estaba ligada a un POS Izipay vinculado a mi nombre que es una tienda virtual y eso me preocupa porque cómo se les hace tan fácil abrir una cuenta y tienda sin datos completos si tengo mi DNI vencido aquí y también el renovado. No entiendo ”, agregó.

María Fernanda afirmó haber tenido un cuidado especial con su tarjeta de crédito por lo que no entiende cómo los hampones lograron clonarla. “Ayer el banco me bloqueó la tarjeta y me dijeron que para poder hacer el reporte y el reclamo de los montos consumidos tenía que esperar que sean procesados que toma alrededor de 72 horas”, indicó la agraviada.

La víctima de ciberdelincuentes dijo que espera que la Policía pueda agilizar las investigaciones y comentó que decidió denunciar el caso ante el temor de que se reporten un tipo de estafa o fraude de la tienda virtual creada por delincuentes con sus datos personales.

¿Qué es la clonación de chip o ‘SIM Swapping’?

Esta modalidad consiste en que los delincuentes obtienen información personal y/o financiera de la víctima (a través de enlaces fraudulentos, redes sociales, filtración de datos personales, phishing, entre otras modalidades conocidas como ingeniería social para realizar el robo), para luego suplantar su identidad ante la empresa de telefonía móvil y solicitar un nuevo chip.

