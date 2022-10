El ministro del Interior, Willy Huerta, informó este viernes que Gabriela Sevilla -la mujer que desapareció el 19 de octubre- no estaba embarazada. Mencionó que las investigaciones sobre este caso tuvieron prioridad por propio pedido del presidente Pedro Castillo.

“La preocupación ha sido pública de toda la ciudadanía y del gobierno al respecto y es por esos las unidades especializadas han activado los protocolos para el esclarecimiento de esta situación”. señaló el titular del Mininter a los medios de comunicación desde los exteriores del hospital Militar.

“ Después de haber sido atendida clínicamente por los médicos del hospital Militar no se ha determinado que habido embarazo. Clínicamente, hasta el momento se ha determinado que la señorita no ha estado embarazada. Los médicos han determinado, hasta el momento, que no habido embarazo ”, remarcó.

Al ser consultado sobre los golpes que sufrió Gabriela según detalla un primer parte policial, el ministro Huerta respondió: “No, eso no se ha determinado todavía”, refirió.

En otro momento, el titular del Mininter informó que Gabriela Sevilla no brinda declaraciones a las autoridades. “La persona no colabora ha estado renuente para las atenciones para esclarecer la situación. La Policía sigue investigando”

Como se sabe, la familia de Sevilla Torello, reportó su desaparición tras abordar un taxi en Surco el miércoles 19 de octubre.

