Decenas de personas con vuelos programados dentro de 24 o 48 horas continúan amaneciéndose y formando colas que abarcan varias cuadras en los exteriores de la sede de Migraciones, situada en Breña, a la espera de poder tramitar su pasaporte y no perder su vuelo programado. Muchos de ellos viajan el Jueves Santo y Viernes Santo, feriados por Semana Santa, por lo que hoy esperan ser los primeros en ser atendidos ya que la atención inicia a las 8:00 a.m.

Imágenes difundidas por TV Perú se muestra que las personas llegaron hasta el lugar usando frazadas y prendas que les permitan soportar el frío de la madrugada. Algunos optaron por usar bancos de plásticos mientras otros solo se quedaron durmiendo en la vereda para resguardar su espacio.

“ He pasado la noche acá, desde las 8 de la noche del martes. Ayer hice mi cola y no me pudieron atender por el tema de las horas, tenía que ser 48 horas antes del vuelo, y así como yo hay varias personas ahora que han tenido que regresar y pasar la noche nuevamente acá . Mi vuelo es el jueves a las 11 de la noche, dentro de las 48 horas, ya no tendría que haber ningún inconveniente”, señaló un joven.

Otras personas denunciaron la venta de un espacio en la cola. “ Estoy acá desde las 1 de la madrugada y el señor de la casaca verde con dos señoritas se han metido y no hacen nada. Ni los policías ni los vigilantes. Les estamos diciendo que cuiden que no se metan y no hacen nada”, indicó una señora.

¿Qué ocurrió con la entrega de pasaportes?

El lunes, se reportó la demora en la entrega de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo cual perjudicó a pasajeros que debían viajar al extranjero. La misma situación se registró en la sede de Breña.

La Superintendencia Nacional de Migraciones insistió en su versión de que la “alta demanda” de pasaportes “por la cercanía del feriado largo” por Semana Santa ocasionó esta situación.

Asimismo, indicó que se ha logrado obtener un adelanto de entrega de pasaportes por parte del proveedor contratado este año, los cuales serán remitidos este lunes a sus diversas sedes.

El superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Fernández, informó que este Jueves y Viernes Santo, feriados por Semana Santa, la sede central de Breña atenderá con normalidad para entregar pasaportes a todas las personas que lo requieran.

Asimismo informó que su agencia ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, en Surco, también atenderá los días Jueves Santo y Viernes Santo a las personas que necesiten tramitar dicho documento.

VIDEO RECOMENDADO

Largas colas para recoger pasaportes en sede Breña de Migraciones: “Lo único que nos hacen es atrasar y gastar más dinero” | VIDEO