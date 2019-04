Zeballos: Lamentamos pedido de prisión preventiva contra PPK, "pero no es aislado"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, lamentó este martes el pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y señaló que este “no es un hecho aislado”, puesto que deben haber “elementos de fondo que están llevando a esta determinación”.

“Son circunstancias que lamentamos, porque este no es un hecho aislado. No podemos entrar al fondo del asunto porque no nos hemos interiorizado con las circunstancias fácticas que hayan sido determinantes para que el juez haya denegado la apelación de lo que es la detención preliminar”, sostuvo en diálogo con la prensa tras asistir a la Comisión de Constitución.

“No ha sido un hecho aislado porque la detención ha sido ratificada por una instancia superior. Debo entender que hay elementos de fondo que están llevando a esta determinación”, señaló.

En esa línea, Zeballos aseveró que el pedido de prisión preventiva contra Kuczynski podría devenir en un arresto domiciliario debido a su edad. No obstante, precisó que es el Poder Judicial el encargado de calificar el requerimiento.

“En el caso de la prisión preventiva sí. Una circunstancia que podría determinar un arresto domiciliario es la edad. Eso no es tazado, es decir, por la edad automáticamente se le da arresto domiciliario, porque yo entiendo que esto tiene que estar argumentado en una circunstancia de peligro procesal”, indicó.

“De acuerdo a lo que se ha puesto de conocimiento público, PPK se ha allanado a cuanta convocatoria ha sido citado, tiene un domicilio fijo, es de una edad avanzada. Obviamente, estos elementos ponen en evidencia que no estaría en estas circunstancias que el Poder Judicial está determinando como delicadas”, añadió.

Finalmente, el también legislador de la Bancada Liberal se abstuvo de decir si se encuentra o no de acuerdo con el pedido de prisión preventiva contra el ex presidente, porque eso sería relevar “la autoridad y autonomía que tiene el juez”.

“Yo no quiero llegar a calificar el pedido, porque eso sería dar una respuesta relevando la autoridad y autonomía que tiene el juez o el fiscal, no me permita llegar a esa circunstancia. Las circunstancias apegadas a la norma procesal tiene que determinarlas el juez, no yo”, manifestó.

Este lunes, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), su ex secretaria Gloria Jesús Kisic. el chofer José Luis Bernaola y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda y solicitó 36 meses prisión preventiva contra ellos.